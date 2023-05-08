Война — день 439: оккупанты пытаются завершить захват Бахмута и вновь обстреливают Украину ракетами и дронами

Оперативно о главном 8 мая

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 439 дней. Противник продолжает медленно продвигаться в Бахмуте и хочет окончательно захватить город к 9 мая. Кроме того, попытки атаковать россияне предпринимали на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Вместе с тем ВСУ продолжают готовиться к контрнаступлению, а в Минобороны прогнозируют, что оно приведет к масштабной панике в россии. На фоне этого россияне продолжают обстреливать территорию Украины с применением доступных им средств, чтобы оказать психологическое давление на украинцев.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 русский враг атаковал Украину ракетами с самолетов стратегической авиации и бисплотниками.

00:00 Оккупанты обстреляли Одесскую область ракетами Х-22, сообщается о прилетах. Тем временем на севере Украины заметили ударные беспилотники в сторону Киевской области, кроме того их заметили в Запорожской области.

О том, что происходило 5 мая, читайте в материале: Война — день 436: ВСУ отражают десятки атак на фронте, россияне не прекращают обстреливать украинские города

Узнать о главных событиях 6 мая можно в публикации: Война — день 437: оккупанты безжалостно бомбят Бахмут, но паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ

С данными за 7 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 438: оккупанты снижают темпы атак и готовятся к контрнаступлению ВСУ