В День памяти и примирения начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов сделал эмоциональное обращение к украинцам и заявил, что украинское войско отважно будет стоять до победы, а россияне обязательно ответят на все, что сделали на украинской земле.

Обращение было опубликовано в Telegram-канале ГУР МО.

"А за каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине, мы отомстим! российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Ибо ни одна армия мира не преодолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско!", — сказал он.

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