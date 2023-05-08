песков "возбудился" после слов Буданова об убийстве россиян: в сети поставили его на место

У пескова "подгорело" после недавнего заявления Буданова

В россии ожидаемо "жестко" отреагировали на слова главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, о том, что Киев будет убивать русских по всему миру до полной победы в войне.

Как заявил пресс-секретарь российского президента владимира путина дмитрий песков, рф будет ждать осуждения таких слов со стороны Запада, в том числе и США.

Он также добавил, что заявление Буданова "подтверждает правильность решения путина начать СВО в Украине".

В своем недавнем интервью для Yahoo! News Буданов сказал следующее: "Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

В сети тут же напомнили пескову о том, что не Украина начала кровавую войну, в которой гибнут люди.

Блогер Денис Казанский напомнил, что российская армия в течение года убивает мирных граждан в Украине.

"пескова возмутили слова Буданова про убийство русских. А то, что россия целый год целенаправленно убивает бомбами и ракетами мирных украинцев — не возмутило", — написал он.

Также слова пескова раскритиковали в сети. Пользователи намекают, что именно россия виновата в том, что происходит сейчас.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Буданов сделал эмоциональное обращение к украинцам на 8 мая.