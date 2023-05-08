Уже и не скрывают: в ЧВК "Вагнера" забавно проболтались об огромных потерях (видео)

Рекрутер в ходе беседы проболтался за огромные потери пригожинских вояк

Огромные потери российской ЧВК "Вагнер", которая воюет против Украины уже настолько колоссальные, что их даже не пытаются скрывать. Наоборот о своей печальной перспективе будущим новобранцам сообщают еще на этапе собеседования.

Об этом свидетельствует запись разговора журналиста "Радио свобода", который позвонил наемникам.

Журналист позвонил в ЧВК "Вагнера" и сделал вид, что хочет записаться в ряды наемников, чтобы выяснить, как сейчас обстоят дела у российских террористов. При этом рекрутер в ходе беседы проболтался за огромные потери пригожинских вояк.

Так, на вопрос о том, где можно больше заработать, в Украине или в Мали, ему прямым текстом ответили "Украинскую премию будут тратить родственники, а африканскую тратить ты сам". Таким образом "новобранцу" намекают, что выживаемость наемников в Украине крайне низкая.

Об этом косвенно может свидетельствовать и бегство пригожина из Бахумута, который заявил, что его террористам нужно уйти, чтобы "зализать раны".

Помимо прочего в разговоре журналисты убедились, что в ЧВК "гребут" всех подряд, вероятно из-за той же низкой выживаемости. Так, например, там заявили, что возьмут в наемники даже, если у претендента будут: непогашенная судимость, нацистские татуировки, а также, если он будет находится в розыске.

Напомним, что огромные потери в войне против Украины несут не только наемники, но и регулярная российская армия. Так, например журналисты BBC выяснили, что общие потери рф по состоянию на середину весны могут превышать уже 200 тысяч человек.