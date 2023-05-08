Россияне летом попробуют надавить живой силой и техникой: полковник ВСУ рассказал, где именно

Опаснее всего ситуация остается на востоке Украины

Несмотря на то, что у россии нет наступательного потенциала, как считает Кирилл Буданов, оккупанты могут попытаться реализовать свое численное преимущество в технике и живой силе. В ближайшее время, а именно летом, на некоторых участках фронта оккупанты могут попытаться атаковать.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, наиболее вероятным участком фронта, где могут активизироваться россияне, является восток страны.

По мнению военного эксперта, россияне в преддверии контрнаступления ВСУ попытаются реализовать свое численное преимущество на восточной части российско-украинского фронта – от Купянска до Угледара. В Херсонской области же линия фронта относительно спокойная, ведь проходит по реке Днепр. Форсировать реку сейчас нет возможности ни у украинских Сил обороны, ни у оккупантов.

"Что касается временно оккупированного юга Запорожской области, то там рельеф местности не позволяет проводить скрытую подготовку ресурсов для проведения масштабной атаки", — резюмировал Владислав Селезнев.

Больше о конттнаступлении ВСУ, снарядном голоде оккупантов и новых отключениях света читайте в материале "Готовь сани летом: грозит ли Украине новый блэкаут и срыв отопительного сезона".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Чехии рекомендует Украине воздержаться от контрнаступления. Если делать все в спешке, то это приведет к катострофе, а второго такого шанса у Украины может не быть в этом году.