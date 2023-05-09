Война — день 440: оккупанты "отмечают" 9 мая ракетным террором Украины и усиленно давят на Бахмут

Оперативно о главном 9 мая

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 440 дней. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на взятии Бахмута, а также усиливают давление на Марьинку и пытаются отрезать пути снабжения к Авдеевке. При этом в ВСУ отмечают, что в указанных районах у захватчиков есть незначительные успехи. В то же время эксперты отмечают, что скорее всего в ближайшие недели российский ракетный террор лишь усилится, так как этим они хотят сорвать украинское контрнаступление

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Во время вечернего удара по Харькову все запущенные россиянами ракеты упали в пригороде, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Узнать о главных событиях 6 мая можно в публикации: Война — день 437: оккупанты безжалостно бомбят Бахмут, но паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ

С данными за 7 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 438: оккупанты снижают темпы атак и готовятся к контрнаступлению ВСУ

О том, что происходило 8 мая, читайте в материале: Война — день 439: : "праздничный" террор от оккупантов и попытки завершить захват Бахмута