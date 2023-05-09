Враг наступает западнее Бахмута: свежие карты боев в Украине
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Оккупанты усиливают обстрелы
Российские оккупанты не оставляют попыток прорваться сквозь линию фронта. Наиболее напряженной остается ситуация в Бахмуте и Марьинке.
По данным Института изучения войны, враг в Бахмуте мог продвинуться — речь идет о нескольких сотнях метров. Оккупанты также активны в Луганской области. Войска рф обороняются на юге Украины.
Генштаб сообщает, что наступательные действия оккупантов зафиксированы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражены 42 атаки врага.
Восток Украины
Пока на Купянском направлении продолжаются обстрелы, на Лиманском направлении в сутки враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки (10 км к югу от Кременной). Оккупанты заявили о боях возле Синьковки. Официально — отражали атаку украинской ДРГ, но другие данные свидетельствуют о неудачной попытке войск рф атаковать.
В Бахмуте продолжается наступление врага. Оккупанты продвинулись в западной части города. Вагнеровцы заявили, что продвижение в пределах 280 метров. Данные DeepState подтверждают, что идет штурм врагом западной части города. Основной задачей врага называют проникновение в многоэтажную застройку и закрепление там. Источники из россии заявляют об усилении наступления и на Бахмутском направлении в целом. Генштаб ВСУ отчитывается об отраженных атаках в направлении Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Часового Яра (13 км к западу от Бахмута).
На Авдеевском направлении враг наступал в районах Авдеевки и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки). Многочисленные атаки россиян отражены в районе Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки) на Марьинском направлении.
Юг Украины
Оккупанты обстреливают украинские позиции на Запорожском направлении. Геолокацией подтвержден обстрел возле Щербаков. По данным Генштаба всего на юге под ударом окрестности более 30 населенных пунктов. В Херсонской области оккупанты массово минируют восточный берег Днепра, оборудуют фортификационные сооружения.
В ночь на 9 мая и с утра в этот день враг атаковал Украину ракетами. Как ранее рассказывал "Телеграф", ночная атака была направлена против Днепра и Харькова. Утром вторника ракетный обстрел угрожал столице.