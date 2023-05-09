Враг наступает западнее Бахмута: свежие карты боев в Украине

Оккупанты усиливают обстрелы

Российские оккупанты не оставляют попыток прорваться сквозь линию фронта. Наиболее напряженной остается ситуация в Бахмуте и Марьинке.

По данным Института изучения войны, враг в Бахмуте мог продвинуться — речь идет о нескольких сотнях метров. Оккупанты также активны в Луганской области. Войска рф обороняются на юге Украины.

Генштаб сообщает, что наступательные действия оккупантов зафиксированы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражены 42 атаки врага.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Пока на Купянском направлении продолжаются обстрелы, на Лиманском направлении в сутки враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки (10 км к югу от Кременной). Оккупанты заявили о боях возле Синьковки. Официально — отражали атаку украинской ДРГ, но другие данные свидетельствуют о неудачной попытке войск рф атаковать.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте продолжается наступление врага. Оккупанты продвинулись в западной части города. Вагнеровцы заявили, что продвижение в пределах 280 метров. Данные DeepState подтверждают, что идет штурм врагом западной части города. Основной задачей врага называют проникновение в многоэтажную застройку и закрепление там. Источники из россии заявляют об усилении наступления и на Бахмутском направлении в целом. Генштаб ВСУ отчитывается об отраженных атаках в направлении Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Часового Яра (13 км к западу от Бахмута).

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг наступал в районах Авдеевки и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки). Многочисленные атаки россиян отражены в районе Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки) на Марьинском направлении.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты обстреливают украинские позиции на Запорожском направлении. Геолокацией подтвержден обстрел возле Щербаков. По данным Генштаба всего на юге под ударом окрестности более 30 населенных пунктов. В Херсонской области оккупанты массово минируют восточный берег Днепра, оборудуют фортификационные сооружения.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

В ночь на 9 мая и с утра в этот день враг атаковал Украину ракетами. Как ранее рассказывал "Телеграф", ночная атака была направлена против Днепра и Харькова. Утром вторника ракетный обстрел угрожал столице.