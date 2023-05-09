Когда твой лидер - трус: в россии попытались подправить картинку парада, но правду не скрыть

Реальность, как и всегда в случае с россией, оказалось совсем другой

Позорный парад на 9 мая в россии попытались спасти пропагандисты. Но, даже тут все всплыло и показало настоящее положение дел в стране-агрессоре.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на трансляцию парада в рф.

Так, видимо, чтобы уж совсем не падать в грязь лицом с "вялым" парадом без техники и живой силы пропагандисты взялись за свое любимое дело — искажение реальности. По росТВ и другим прокремлевским ресурсам разнесли фото и видео, как путин общается в окружении "толпы" ветеранов и курсантов и ничего не боится.

Но, реальность, как и всегда в случае с россией, оказалось совсем другой. На фото с дронов можно увидеть настоящий размер этой "толпы", которая, на самом деле, состоит из пары десятков человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин на параде выдал очередную порцию бреда. Глава рф традиционно начал обвинять Запад во всех бедах, а россия, по его словам, сумеет защитить себя и жителей Донбасса.

Также мы сообщали, что путин на параде испугался хлопка. В момент, когда российский президент после выступления шел с гостями, которые приехали посетить парад, в стороне раздался хлопок. Этот звук заставил диктатора остановить и оглянуться.