Удар "Хаймарсами" по казармам русских? На Луганщине прогремели мощные взрывы (видео)

В оккупированном Первомайске прогремели взрывы, информация в сети противоречивая

Во вторник, 9 мая, в оккупированном Первомайске Луганской области прозвучали взрывы. В сети появилась информация, якобы удар был нанесен из HIMARS, также разнится информация, куда именно біли "прилеты".

В частности, известный украинский блогер Казанский обратил внимание на недавний пост пропагандиста Дмитрия Стешина, который хвастался, якобы HIMARS "побеждены", российская армия научилась глушить GPS, а Алчевск и Первомайск якобы стали "неуязвимы".

"9 мая "Хаймарс" точно поражает располагу российских оккупантов на обувной фабрике в Первоймайске. Попали хорошо. Начался пожар. На место срочно спешат скорые", — пишет Казанский.

В то же время главарь ЧВК "вагнер" евгений пригожин заявил, что якобы Украина ударила ракетами HIMARS по объекту, в котором располагались украинские военнопленные, оставшиеся у ЧВК "вагнер" на обмен. Подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщал "Телеграф", ночью 7 мая на территории временно оккупированного Крыма прозвучала серия взрывов. Громко было возле Казацкой бухты, расположенной в 15 километрах от центра Севастополя. Кроме того, паблики писали о серии взрывов в районе мыса Фиолент.