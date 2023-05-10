Цифры впечатляют: в Украине оценили убытки от российкого вторжения

Страна-агрессор должна будет компенсировать все убытки за свой счет

С начала полномасштабной войны россия нанесла ущерб Украине на несколько сотен миллиардов долларов. Убытки только по инфраструктуре нашей страны на сегодняшний день составляют 144 млрд долларов.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на данные Офиса президента, Мирового банка и Киевской школы экономики.

Так, россия нанесла Украине разрушений на 700 млрд долларов. В данном случае речь идет о повреждении или уничтожении практически 75 тысяч жилых домов, более 2,5 тысячи учебных заведений, 500 медучреждений, 400 культурный и 120 религиозных сооружений, а также более 100 объектов энергетической инфраструктуры.

В то же время Мировой банк считает, что послевоенное восстановление страны Украине обойдется в как минимум 411 млрд долларов.

По данным Киевской школы экономики, российские оккупанты нанесли ущерб критической инфраструктуре уже на сумму в 144 млрд долларов. Это оценка на февраль 2023 года.

Восстанавливать Украину нужно за счет суверенных активов, а также за счет частных активов российских олигархов и пособников войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после завершения полномасштабной войны и победы Украины наша страна будет требовать от рф репарации в размере не менее 1 трлн долларов.