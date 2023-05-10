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Странные заявления Борреля по Украине: у Зеленского ответили и назвали единственный способ закончить войну

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Михаил Подоляк ответил на заявление Жозепа Борреля
Михаил Подоляк ответил на заявление Жозепа Борреля. Фото Коллаж "Телеграфа"

В ОП считают, что есть лишь одно верное решение, которое может немедленно завершить войну

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на странные заявление Жозепа Борреля об окончании войны в Украине путем прекращения поставок нашей стране оружия. Хотя глава Евродипломатии и подчеркнул, что это приведет к несправедливому миру, Подоляк заявляет, что таким образом войну в Украине совершенно точно нельзя закончить немедленно.

После высказывания Жозепа Борреля на странице Михаила Подоляка в Twitter был опубликован пост, в котором он объяснил, каким является единственное решение немедленного окончания войны в нашей стране.

"Повторю… Прекращением поставки оружия Украине совершенно точно нельзя прекратить войну немедленно. Это чистый оксюморон. Немедленное выведение оккупационных войск россии из чужой суверенной территории – единственное решение", — сказал он.

Также советник главы ОП подчеркнул, что прекращение поставок оружия нашим военным – это исключительно о масштабировании войны. То есть, речь идет о переносе ее на другие территории, а также о резком увеличении военных преступлений и тотальном уничтожении гражданского населения.

"Правильно делайте акценты", — подытожил Подоляк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Главном управлении разведки МО Украины оценили прогноз Кирилла Буданова насчет сроков окончания войны в Украине.

Теги:
#Украина #Война #Поставки вооружений #Офис Президента #Жозеп Боррелль #Михаил Подоляк