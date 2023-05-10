Так вот ты какой, "Кинжал": журналистам показали сбитую в Украине "неуловимую" ракету путина (видео)

Сбитие "Кинжала" стало сенсационным событием

Немецкая газета вживую увидела и показала обломки первой сбитой гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую на днях сбила украинская ПВО. Теперь на Западе смогли воочию убедится, что "неуловимая" ракета путина не такая уж и неуловимая.

Напомним, что в ночь на 4 мая ВСУ впервые благодаря ЗРК "Patriot" смогли сбить российскую крылатую ракету "Кинжал". Впервые об этом сообщило издание Defense Express, отметив, что обломки упали на одном из стадионов города. И хотя в ВСУ изначально не подтвердили данную информацию позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поставил точку в этом вопросе и подтвердил историческое событие.

Теперь же западные журналисты и сами смогли в этом убедиться.

"Cегодня нам удалось увидеть в Киеве останки ракеты "Кинжал", которая была сбита 5 мая системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась чудо-оружием Путина. Сейчас здесь проводится экспертиза её частей", — написал журналист Bild в комментарии к опубликованному видео.

В посте СМИ также напоминают, что в настоящее время и в США уже подтвердили первое уничтожение "Кинжала" их системой ПВО.

Напомним, что подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".