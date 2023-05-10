Дуэль 21-го века: украинский дрон эффектно приземлил дорогую российскую "птичку" (видео)
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Украинский Mavic сбил российский Matrice M30t
Вооруженные сил Украины продолжают принудительную посадку вражеских летательных аппаратов. В этот раз получил свое дорогой (по меркам гражданских аппаратов) беспилотник оккупантов.
Впечатляющий бой украинского и российского беспилотников показал военный обозреватель Иван Матвеев.
Он продемонстрировал настоящую битву войны 21 века. Два дрона сошлись в схватке. На опубликованном видео слышен закадровый голос человека, похожего на командира отдельной тактической группы аэроразведки Роберта Бровди "Мадяра".
Его отряд заметил над полем боя вражескую птичку стоимостью около 500 тысяч гривен — Matrice M30t. Не смотря на то, что наш разведывательный дрон был без оружия его пилоты благодаря своему мастерству смогли не только сбить врага, но и сохранить свой летательный аппарат.
"Новая схватка беспилотников в воздухе. Украинский Mavic сбил российский Matrice M30t и сумел остаться в воздухе, сохранив управление", — говорит Матвеев.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика 18+
Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ сбили "неуловимую" ракету путина и её уже показали журналистам.
Также мы сообщали, что воины Нацгвардии хитро вычислили и уничтожили позиции врага.