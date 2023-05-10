Дуэль 21-го века: украинский дрон эффектно приземлил дорогую российскую "птичку" (видео)

Украинский Mavic сбил российский Matrice M30t

Вооруженные сил Украины продолжают принудительную посадку вражеских летательных аппаратов. В этот раз получил свое дорогой (по меркам гражданских аппаратов) беспилотник оккупантов.

Впечатляющий бой украинского и российского беспилотников показал военный обозреватель Иван Матвеев.

Он продемонстрировал настоящую битву войны 21 века. Два дрона сошлись в схватке. На опубликованном видео слышен закадровый голос человека, похожего на командира отдельной тактической группы аэроразведки Роберта Бровди "Мадяра".

Его отряд заметил над полем боя вражескую птичку стоимостью около 500 тысяч гривен — Matrice M30t. Не смотря на то, что наш разведывательный дрон был без оружия его пилоты благодаря своему мастерству смогли не только сбить врага, но и сохранить свой летательный аппарат.

"Новая схватка беспилотников в воздухе. Украинский Mavic сбил российский Matrice M30t и сумел остаться в воздухе, сохранив управление", — говорит Матвеев.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика 18+

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ сбили "неуловимую" ракету путина и её уже показали журналистам.

Также мы сообщали, что воины Нацгвардии хитро вычислили и уничтожили позиции врага.