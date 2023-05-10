Обстановка на фронтах: в Минобороны сообщили важную новость про Бахмут

ВСУ стойко держат оборону

Несмотря на то, что россияне по-прежнему прилагают колоссальные усилия, чтобы захватить Бахмут украинские воины стойко держат позиции и добиваются результатов. За последние сутки врагам ни удалось захватить ни одной позиции ВСУ в городе.

О ситуации на фронтах рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Так, по её данным, самая напряженная ситуация остается на востоке Украины. Там враг наступает сразу на 5 направлениях — Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Шахтерском. При этом, на всех направлениях в течение этих суток действия врага были безуспешны.

"На Бахмутском направлении враг прилагает больше усилий. В Бахмут стянуты вагнеровцы по всем другим направлениям, где они выполняли боевые задания. По тем направлениям их заменили военными регулярной российской армии", — говорится в сообщении.

Не смотря на это, отмечает Маляр, наши воины крепко держат оборону Бахмута и окрестностей города. Ниодной позиции в Бахмуте за сутки не потеряно.

Если коротко говорить о картине боевых действий по состоянию на вечер 10 мая, то она выглядит следующим образом:

Север

На границе с Беларусью признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На границе с РФ

В приграничных районах враг продолжает сохранять военное присутствие.

Юг

Враг в обороне.

Восток

Остается эпицентром боевых действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ достигли успеха под Бахмутом. С позиций сбежала целая бригада россиян, а у пригожина истерика.

Также мы сообщали, что оккупанты бьют по Бахмуту фосфорными боеприпасами.