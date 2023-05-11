Занимается "политическим позерством": в США рассказали, что стоит за истериками пригожина

Проблем со снарядами у "вагнеровцев" под Бахмутом нет

Несмотря на громкие заявления главаря наемников ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, на Западе не видят, чтобы его боевики испытывали проблемы с боеприпасами.

Как сообщает Politico, два американских чиновника в разговоре с изданием отметили, что его заявления не заслуживают на доверие.

По их словам, в настоящее время нет никаких признаков того, что "вагнеровцы" намерены покинуть свои позиции. При этом они выразили мнение, что такие заявления имеют лишь одну цель — вызвать реакцию у российского минобороны.

Собеседники издания говорят, что у наемников сейчас есть достаточное количество боеприпасов и они по-прежнему держат под контролем 85% Бахмута.

При этом в Совете нацбезопасности США заявления пригожина комментировать отказались, лишь отметили, что он занимается "политическим позерством". Кроме того, там подчеркнули, что главарь "вагнеровцев" обращается со своими наемниками как с пушечным мясом и жертвует их жизни для достижения персональных политических целей.

Как сообщалось ранее, главарь наемников ЧВК "Вагнера" евгений пригожин в очередной раз пожаловался на то, что ему не дают снарядов, а также сообщил, что "вагнеровцы" останутся в Бахмуте "еще несколько дней".