У ВСУ есть несколько удобных дней для контрнаступления: эксперт объяснил, что произошло

Роман Свитан рассказал, как оккупанты не желая того, "подарили" ВСУ несколько удачных дней для контрнаступления

Украина получила от стран НАТО все необходимое для проведения успешного контрнаступления, однако россияне все эти месяцы активно окапывались на оккупированных территориях, что усложняет деоккупацию. Однако сейчас у ВСУ несколько удобных дней для контрнаступления, так как оккупанты оттянули часть средств ПВО с фронта для защиты Москвы во время мероприятий, посвященных 9 мая.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он отметил, что ПВО в районе Москвы было усилено, туда вероятно, были переброшены и части с фронта.

"Сейчас у нас есть окно, два-три дня, пока зенитно-ракетные комплексы из Москвы опять не вернутся на фронт и не расположатся, не прикроют фронтальные некоторые моменты. То есть, у нас эти два-три дня есть для того, чтобы выполнить наступательные действия, ну или расширить, по крайней мере, географию, или глубину нанесения ударов, с помощью авиации в том числе", — пояснил он.

Эксперт резюмировал, что ПВО однозначно дежурили в районе Москвы, большое количество истребителей "висели" по периметру города в радиусе 100-150 километров. Кроме того, на крышах дежурили расчеты ПЗРК, зенитные установки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по словам спикера командования армии США в Европе и Африке полковника Мартина О’Доннелла, на сегодняшний день Украине предоставлено около 600 различных систем вооружения, но не все используются на фронте, ведь наступление еще не начато.