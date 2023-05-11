Уже рвется в строй: украинский воин получил немыслимое количество ранений, но не падает духом (фото)

Сейчас боец учится заново ходить и не падает духом

Украинские герои отдают свои жизни и здоровье в борьбе против оккупантов. Получив ранения на войне уже в тылу защитники, благодаря медикам обретают второй шанс и даже в этой "войне" демонстрируют незаурядную силу духа.

Об истории нацгвардейца, который после немыслимого числа ранений борется за жизни и хочет вернуться на фронт рассказали в Восточном оперативно-территориальном объединении НГУ.

Речь идет о бойца с позывным "Вольф". Он является опытным воином ведь на войну отправился еще в 2014 году. Уже во время полномасштабного вторжения нацгвардеец принимал участие в боях в районах таких населенных пунктов: Кременная, Яковля, Дроновка, также в Харьковской и Лиманской наступательных операциях.

Но, его жизнь перевернулась в октябре 2022 года, когда началась наступательная операция возле населенного пункта Терны, задачей наших бойцов было пробить крайнюю линию обороны противника и вытеснить его на границу Донецкой и Луганской областей.

"Мы выдвигаемся на исполнение боевого приказа. Подразделение двигалось не колонной, а группами: первая – выжидала, вторая – была на маршруте разведки и в этот момент по дороге был нанесен авиаудар противником и там появилась воронка большая. Наш бронеавтомобиль, опрокинувшийся, потом БТРы застряли справа. Наше движение остановилось, пришлось помогать вытаскивать технику, уже потом я узнал, что нас "считал" Орлан-10 и именно он спровоцировал огонь", – рассказывает спецназовец.

Через примерно 10 минут, по ним был нанесен удар реактивной системы "Ураган". Вольф, в то время, находился между двух бронетранспортеров, где получил сразу 23 ранения, обломки перебили кости и сосуды на обеих руках и ногах, но мужчина с перебитыми руками сумел снять ремень и перетащить самую опасную перебитую артерию на бедре, что позволило остановить.

"Я не терял сознание, потому что спокойно оценил обстановку, несмотря на то, что в первые минуты я был один, я смог оказать себе первую помощь. Затем подбежали ребята, наложили турникеты и отправили на эвакуацию в Краматорск. Спасибо, там вытащили большинство осколков!" – комментирует боец.

После этого Вольфа отправили на Днепр, а затем на Киев, где он попал благодаря волонтерам в Институт травматологии и ортопедии.

"Я благодарен врачам института, они спасли мне левую ногу, потому что от бедра до колена была просто каша, а также левая рука, были очень травмированы кости и мышцы", – дополняет Вольф.

Пока он находится в Киеве, в дальнейшем его ожидают операции, где будут вставлять импланты костей и длительная реабилитация. Уже сейчас боец учится заново ходить после 7 месяцев, когда он был прикован к больничной койке весь в гипсе и с металлическими спицами в руках и ногах.

Но, не смотря на все эти испытания мужественный воин не собирается останавливаться и покидать военную службу, его мечта быстрее реабилитироваться и вернуться к побратимам.

"Очень много молодых ребят приходит в батальон, которых нужно обучать, адаптировать и делиться боевым опытом. Мое желание – помогать идти к Победе. Например, в разных видео говорят, что ремнем нельзя остановить кровь, а я докажу обратное, можно! И с помощью этого, по собственному примеру, советами, я спасу еще десятки или сотни жизней наших ребят", — отмечает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что потерявший обе ноги украинец пошел воевать.