Мастерство растет: украинская ПВО показывает невероятные результаты, пишут западные СМИ

С помощью западного оружия и растущего опыта наших защитников украинские средства ПВО добились больших успехов

Более чем за год полномасштабной войны украинские силы ПВО стали показывать более эффективную работу. Если в начале вторжения им удавалось сбивать менее 50% ракет, то сейчас цифра подбирается уже к 90% в целом по Украине и к 100% по Киеву.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) и слова Командира бригады командовании ПВО "Центр" с позывным "Гранит".

Так, в первые месяцы полномасштабного вторжения удавалось перехватить лишь половину из выпущенных россией ракет. В то же время, по данным CSIS, эта цифра могла быть намного ниже.

С помощью западного оружия и растущего опыта наших защитников украинские средства ПВО добились больших успехов за последние 14 месяцев, спасая инфраструктуру и человеческие жизни и не давая возможности рф достичь превосходства в воздухе, что является важным шагом, поскольку украинцы готовятся к контрнаступлению.

"С прибытием новых систем ПВО западного производства в октябре и ноябре, а также ростом навыков украинских батарей, к декабрю Украина перехватила около 80% выпущенных российских крылатых ракет", — говорится в сообщении.

"Гранит" подчеркнул, что небо над столицей уже надежно защищено, поскольку там сбивают практически 100% выпущенных россиянами ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщил о создании в Украине новых мобильных групп противовоздушной обороны.