Война — день 443: на востоке продолжаются ожесточенные бои, давление на оккупантов растет

Оперативно о главном 12 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 443 дня. На фоне неудач на фронтах и повальной нервозности среди оккупантов растут упаднические настроения. Так, некоторые обвиняют своих подельников в трусости и сдаче, а некоторые вообще поднимают волны паники на фоне угрозы контрнаступления ВСУ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Зеленский одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка в Украине.

00:00 Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Китай уже потерял возможность быть посредником в развязанной россией войне.

Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон утверждает, что ЕС не зафиксировал значительной контрабанды оружия из Украины в Европу, а единичные случаи выявлялись правоохранителями.

О том, что происходило 9 мая, читайте в материале: Война — день 440: оккупанты "отмечают" 9 мая ракетным террором Украины и усиленно давят на Бахмут

Узнать о главных событиях 10 мая можно в публикации: Война — день 441: ВСУ бьют оккупантов под Бахмутом, а российские обстрелы городов не прекращаются

С данными за 11 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 442: оккупанты "огребают" под Бахмутом от ВСУ, но продолжают атаковать