ВСУ уверенно продвигаются в районе Бахмута: актуальные карты боев в Украине

ВСУ имеют определенных успех в районе Бахмута

Благодаря успешному контрнаступлению ВСУ в районе Бахмута, нашим военным удалось снизить интенсивность боевых действий на территории самого города

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за минувшие сутки.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, 59 авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Основные усилия враг сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где были отражены 44 атаки врага. Наиболее ожесточенные бои идут в городах Бахмут и Марьинка.

Актуальная карта боевых действий в Украине

Актуальная карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий в Харьковской и Луганской областях

Оккупанты попытались ограничено штурмовать в 15 км от Купянска и по линии Сватово-Кременная. По информации Генштаба ВСУ, попытки врага были успешно отражено.

Карта боевых действий в Харьковской и Луганской областях

11 мая враг также пытался атаковать в 10 км к югу от Кременной.

По данным российских источников, 10 мая оккупанты также совершали наземные атаки в районе Макеевки, Стельмаховки, Белогоровки и Масютовки.

Ситуация на Донбассе

ВСУ провели успешные локализованные контратаки вокруг Бахмута 11 мая. За минувшие сутки нашим защитникам удалось оттеснить силы противника с участка трассы Т0504 Бахмут-Часов Яр на юго-западе Бахмута.

Карта боев за Бахмут

Российские военкоры сообщали, что за минувшие сутки ВСУ имели успех северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и Хромового. Также они писали о том, что украинской армии удалось выбить соперника с позиций к югу и юго-западу от Ивановского и к западу от Клещеевки.

В Генштабе сообщали, что за сутки враг совершил всего 15 наземных атак в Бахмуте и его окрестностях, что демонстрирует резкое падение их количества.

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки враг продолжал ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В то же время наши войска провели ограниченную и локализованную контратаку на западе Донецкой области. Если верить сообщениям россиян, то ВСУ пересекли реку Шайтанка вблизи Новодонецкого.

Ситуация на Юге Украины

10 и 11 мая российские войска увеличили интенсивность обстрелов правого берега Херсонской области. Всего было зафиксировано 98 ударов за сутки.

Ситуация в Запорожской области

Также противник бил по Станиславу и Кизомису с применением семи управляемых авиационных бомб КАБ-500. В Запорожье есть попадание по гражданской инфраструктуре.

В то же время российские источники пишут о боях на острове Большой Потемкин в дельте Днепра на юге Херсона.

Ситуация в Херсонской области

Российские СМИ продолжают писать об "эвакуации" людей с оккупированной части Запорожской области. В частности, речь идет о персонале Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не лучшее время для контрнаступления ВСУ.