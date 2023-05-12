Стараются как можно быстрее: в Пентагоне назвали дату поставок танков Abrams в Украину

США не только отправляют эти танки в Украину и готовят украинских военных, но и создают инфраструктуру для поддержки работы Abrams

Не успели россияне успокоиться из-за получения Украиной от Великобритании крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, как появились данные, что танки Abrams появятся в Украине в начале осени.

Как рассказал министр обороны США Ллойд Остин, тогда должны завершиться и программы тренировки украинских военных для работы на этих танках, пишет "Голос Америки".

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени. Тем временем мы переместили несколько танков на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение. К тому времени, когда учения завершатся, танки будут доступны для использования", – рассказал он на слушаниях в Сенате.

Отвечая на вопрос, можно ли ускорить поставки 31-го танка Abrams Украине, Ллойд Остин объяснил, что задержка связана с тем, что США не только отправляют эти танки в Украину и готовят украинских военных работать на них, но и создают инфраструктуру для поддержки работы Abrams, ведь эта техника новая для украинцев.

Соединенные Штаты пытаются сделать это все как можно быстрее, однако танк Abrams имеет существенные отличия, в частности, из-за наличия турбинного двигателя и других достаточно сложных систем.

"Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. У них точно будет все в наличии к началу осени", – резюмировал глава Пентагона.

М1 Abrams рассчитан на экипаж из четырех человек, вес его составляет 57 тонн для версии М1А1 и 61 тонну для версии М1А2. Танк защищен композитной броней из стали, керамики и кевлара, дополнительно покрывается защитой над ходовой и кормовой частями и топливными баками. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел GPS-наводчика встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор.

Напомним, ради ускорения поставок США решили передать Украине не новую версию Abrams M1A2, а более старую – M1A1 Abrams. Спикер Пентагона Пат Райдер пояснил, что передача танков варианта M1A1 позволит значительно ускорить темпы поставок и если для более новой версии на это ушел бы год или два, то более старая версия может поступить на вооружение ВСУ уже к осени 2023 года.

Как ранее рассказывал "Телеграф", крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall хочет открыть предприятие в Украине и производить там танки, ПВО и снаряды. В частности речь идет о производстве в Украине новейшего танка KF51 Panther.