Город, которого больше нет: что "русский мир" сделал с Марьинкой (фото и видео)

Оккупанты превратили город в руины, он выглядит хуже, чем документальные кадры разрушенных городов времен Второй Мировой

Россияне, которые лицемерно заявляют, якобы они пришли "освобождать" Донбасс, просто сносят его с лица земли. Они превратили некогда уютный маленький городок Марьинка в Покровском районе Донецкой области в абсолютные руины, при взгляде на которые сжимается сердце.

В окрестностях Марьинки побывали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы, кадры, сделанные там, они опубликовали в Instagram.

"Год назад это был маленький уютный город. Работали школы, магазины, больницы. У людей была жизнь. То, что вы видите на этих фото и видео, произошло за прошлый и этот год. Вот так Маринка выглядит сегодня", — подписали они страшные кадры.

Город полностью разрушен. Фото: Константин и Влада Либеровы

В Марьинке не осталось ни одного уцелевшего здания. Фото: Константин и Влада Либеровы

Марьинка сегодня - это ряды руин. Фото: Константин и Влада Либеровы

Контраст весеннего пробуждения природы и разрушенного россиянами города ужасен. Фото: Константин и Влада Либеровы

Разрушенная Марьинка выглядит серой, единственный цвет - зеленеющая трава. Фото: Константин и Влада Либеровы

Город выглядит, как кадр из фильма об Апокалипсисе. Фото: Константин и Влада Либеровы

Вероятно, восстановлению Марьинка не подлежит. Фото: Константин и Влада Либеровы

Солнце встает над "убитой" россиянами Марьинкой. Фото: Константин и Влада Либеровы

Бои в Марьинке не прекращаются. Фото: Константин и Влада Либеровы

Марьинка, наряду с Бахмутом, является эпицентром ожесточенных боев. В начале мая оккупантам удалось взять под контроль почти весь центр Марьинки.

Фотографы рассказали, что они провели день в окрестностях Марьинки вместе с аэроразведчиками 79 ОДШБ, которая уже несколько месяцев защищает город. Добираться им пришлось по ночам, так как все дороги простреливаются.

"То, что мы увидели — местами хуже документальных кадров разрушенных городов времен Второй Мировой, что нам приходилось видеть", — делятся впечатлениями фотографы.

Оккупанты настолько разрушили город, что теперь это просто строительный мусор, однако они не перестают пытаться штурмовать и захватить эти руины.

По данням Управления ООН по координации гуманитарных дел по состоянию на 3 мая, в Марьинской общине около 5 тысяч гражданских жителей страдают от интенсивных боев, стремительно углубляется гуманитарный кризис. Нарушен доступ к продовольствию, нет воды, электричества, газа, нет возможности получить медицинскую помощь. Люди полностью зависят от гуманитарной помощи и волонтерской поддержки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр впервые официально подтвердила успехи ВСУ в Бахмуте. За текущую неделю Силы обороны не только не потеряли ни одной позиции, но и продвинулись на 2 километра.