Город, которого больше нет: что "русский мир" сделал с Марьинкой (фото и видео)
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Оккупанты превратили город в руины, он выглядит хуже, чем документальные кадры разрушенных городов времен Второй Мировой
Россияне, которые лицемерно заявляют, якобы они пришли "освобождать" Донбасс, просто сносят его с лица земли. Они превратили некогда уютный маленький городок Марьинка в Покровском районе Донецкой области в абсолютные руины, при взгляде на которые сжимается сердце.
В окрестностях Марьинки побывали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы, кадры, сделанные там, они опубликовали в Instagram.
"Год назад это был маленький уютный город. Работали школы, магазины, больницы. У людей была жизнь. То, что вы видите на этих фото и видео, произошло за прошлый и этот год. Вот так Маринка выглядит сегодня", — подписали они страшные кадры.
Марьинка, наряду с Бахмутом, является эпицентром ожесточенных боев. В начале мая оккупантам удалось взять под контроль почти весь центр Марьинки.
Фотографы рассказали, что они провели день в окрестностях Марьинки вместе с аэроразведчиками 79 ОДШБ, которая уже несколько месяцев защищает город. Добираться им пришлось по ночам, так как все дороги простреливаются.
"То, что мы увидели — местами хуже документальных кадров разрушенных городов времен Второй Мировой, что нам приходилось видеть", — делятся впечатлениями фотографы.
Оккупанты настолько разрушили город, что теперь это просто строительный мусор, однако они не перестают пытаться штурмовать и захватить эти руины.
По данням Управления ООН по координации гуманитарных дел по состоянию на 3 мая, в Марьинской общине около 5 тысяч гражданских жителей страдают от интенсивных боев, стремительно углубляется гуманитарный кризис. Нарушен доступ к продовольствию, нет воды, электричества, газа, нет возможности получить медицинскую помощь. Люди полностью зависят от гуманитарной помощи и волонтерской поддержки.
Ранее "Телеграф" сообщал, что заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр впервые официально подтвердила успехи ВСУ в Бахмуте. За текущую неделю Силы обороны не только не потеряли ни одной позиции, но и продвинулись на 2 километра.