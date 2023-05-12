Есть две цели: почему Зеленский заявил о неготовности ВСУ к контрнаступлению - NYT

Украинский лидер мог намерено провести информационный трюк

У заявления Владимира Зеленского о неготовности Вооруженных сил Украины к контрнаступлению могло быть две разные цели. Одна из них — информационный трюк, вторая — способ "расшевелить" западных партнеров на оказание помощи нашей стране в более быстрые сроки.

Так, глава государства своим высказыванием, что сейчас не самое лучшее время для проведения контрнаступления, мог попытаться ввести кремль в заблуждение, чтобы уменьшить его ожидания от будущего наступления. Об этом пишет The New York Times.

"Украинские военные и политологи сказали, что господин Зеленский был прав по поводу недостатков накануне операции, которая, как надеются Украина и ее сторонники, станет поворотным пунктом в войне. Но они также указали на другие возможные мотивы его высказываний: давить на союзников, чтобы они увеличили поставки, снизить ожидания по поводу контрнаступления и ввести в заблуждение кремль о намерениях Киева", – отмечается в статье.

Обсуждение контрнаступления продолжается уже несколько месяцев, однако точно нигде не было сообщено о том, когда и где будет нанесен удар. Некоторые аналитики предполагают, что оно будет сосредоточено на Запорожской и Херсонской областях, а не на востоке Донбасса.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает верным заявление Зеленского, поскольку несмотря на помощь партнеров, украинским военным не хватает техники, артснарядов, бронетехники и систем ПВО.

В то же время руководитель отдела региональной безопасности и конфликтологии фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина считает, что это было "частично политическое заявление", чтобы заставить западных партнеров ускорить поставки. Также она не исключает, что это был информационный трюк со стороны украинского лидера.

"Если бы комментарии господина Зеленского об ожиданиях начала кампании были попыткой введения в заблуждение, это соответствовало бы информационной войне, которая была полна финтов и неожиданностей", – отмечается в статье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 11 мая российские оккупанты в панике заявили о наступлении ВСУ почти по всему фронту. В свою очередь террорист-гиркин стал еще больше нагнетать обстановку и истерить насчет того, что украинские воины и вовсе перейдут границу с россией и захватят населенные пункты.