Зеленский напророчил смерть руководству россии: у медведева моментально "запылало"

У путина уже отреагировали на слова Зеленского о "плохом конце" для верхушки рф

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о трагическом финале для руководства россии ожидаемо не остались без внимания со стороны оккупантов.

В своем недавнем интервью для BBC украинский лидер заявил, что верхушка власти рф "своей смертью не закончит".

"Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат", – сказал он.

На такие слова уже отреагировал председатель Совета безопасности россии дмитрий медведев. В своем стиле экс-президент рф начал оскорблять нашего лидера и посоветовал ему "закончить как Гитлер".

"Тварь в зеленом пожелала смерти всем в кремле. Причём не от своих рук. Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда", — написал он.

В сети уже отреагировали на хамство со стороны медведева.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно медведев истерил по поводу решения Польши по поводу Калининграда.