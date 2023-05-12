"Плохое для россии только начинается": Данилов рассказал, какие сюрпризы ждут рф

По словам Данилова, без западных разработок и инвестиций россия – страна-фейк

Секретарь СНБО Алексей Данилов, который жестко ответил тем, кто пытается усадить Украину за стол переговоров с россией, намекнул на неприятности, которые ждут страну-агрессора и рассказал, чего стоят запугивания кремлем Украины и мира.

Об этом Данилов написал в Twitter.

Он пояснил, что бояться угроз россии "адекватным ответом" бессмысленно, так как она уже использовала все, что способна, а вот ее саму впереди ждут "сюрпризы".

"Все попытки россии запугать украинцев и мир т.н. "адекватным ответом" – это разговоры с самими собой. Все, что путин мог использовать, он использовал. А для россии самое плохое только начинается. рф без западных разработок и инвестиций – страна-фейк. Впереди россиян ждет много "приятных" встреч с передовыми технологиями… и это будут не смартфоны", — написал глава РНБО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Данилов сказал, когда ждет окончания войны: по его словам, Украина хочет полностью завершить ее к зиме. Вместе с тем, для освобождения захваченных страной-агрессором территорий нужно время и Украина будет сражаться столько, сколько будет нужно.