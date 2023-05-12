"Привыкайте": над кремлем уже реет флаг Украины (фото)

Что-то странное происходит в москве

В небе над москвой продолжают происходить какие-то интересные вещи. То неизвестные дроны нападают на самолеты, то в кремль врежется беспилотник, а теперь и вовсе над Красной площадью реет флаг Украины.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он опубликовал фотографии с москвы, где можно увидеть украинский флаг над одним из куполов Храма Василия Блаженного. Он был привязан с воздушным шарам.

Пока неясно, кто запустил шары с символом Украины над кремлем, но Андрющенко иронично призвал уже привыкать россиян к нашему флагу.

"Над Кремлем был замечен Украинский флаг, который неизвестные запустили над Красной площадью в москве. Ру**я привыкай", — говорит он.

Впрочем россияне уже и сами вывешивают наш флаг. Так, например, напомним, что над российским Петербургом взвился украинский флаг. Его вывесили вместе с флагами стран СНГ (хотя Украина не входит в него). Естественно, наш символ не забывают и украинцы в оккупированном россией Крыму. Там время от времени неизвестные патриоты напоминают всем, чей на самом деле полуостров. В один из последних раз это произошло на годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину.