Куда летел сбитый над Киевом "Кинжал": стала известна цель "несбиваемой" ракеты рф

Оккупанты пытались "Кинжалом" уничтожить систему ПВО Patriot, расположенную под Киевом, но вместо этого впервые узнали, что их "суперракету" можно сбить

На прошлой неделе россия гиперзвуковой ракетой "Кинжал" пыталась уничтожить переданную Украине систему ПВО Patriot. Однако вместо этого украинские военные перехватили ракету с помощью Patriot.

Об этом рассказали два американских чиновника, пишет CNN.

По их словам, для перехвата "Кинжала" украинские зенитчики выпустили несколько ракет под разными углами из установки Patriot.

По мнению собеседников издания, россияне могли запеленговать специфические сигналы, идущие от радара установки Patriot. По ним они и ориентировались при наведении своей ракеты.

Отмечается, что в отличие от некоторых ПВО меньшей дальности, предоставленных Украине, которые мобильны и по которым труднее целиться, большая батарея Patriot, это стационарная система. Поэтому россияне и могут пытаться уничтожить ее.

Как пояснили чиновники, существуют способы до некоторой степени замаскировать сигналы, исходящие от радара Patriot. Однако в ночь на 4 мая, когда произошла атака, россиянам удалось установить приблизительное место расположения этой системы ПВО.

"Кинжал" – российская гиперзвуковая ракета баллистического типа, которая запускается с самолета МиГ-31. Это — одна из новейших ракетных разработок россиян, которые утверждали, что эту ракету практически невозможно перехватить.

Как ранее сообщал "Телеграф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что ликвидация "неуловимой" гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над Киевом стала настоящим шоком для россиян, поскольку они считали ее неуязвимой для системы украинской ПВО.