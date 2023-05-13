Чудеса грима: депутат Госдумы стал "жертвой" обстрела в Луганске (фото, видео)

Депутат Госдумы рф оказался одним из первых на месте прилета в Луганске

Депутат Госдумы рф Виктор Водолацкий стал темой для обсуждения в сети, после того, как он якобы пострадал при обстреле Луганска 12 мая. Российские СМИ мгновенно подхватили об этом информацию и сделали из него "жертву".

Как пишет ВЧК-ОГПУ, российский депутат записал видео на фоне разрушенного здания, а спустя некоторое время на его лице появились ссадины.

Источник отмечает, что Водолацкий решил покрасоваться на фоне здания в Луганске, чтобы прочитать там свою речь.

На опубликованных кадрах политик был цел и невредим, но после в сети появились видео, на которых у него на лице были следы крови и пластырь.

Позже стало известно, что жертвой "прилета" депутат не стал. По его словам, когда он "пошел к развалинам спасать людей", на него обрушилась часть стены.

В сети уже начали шутить по поводу того, что после таких "травм" депутату наверняка должны вручить звание "героя россии".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 мая враг атаковал Украину беспилотниками. К сожалению, не обошлось и без "прилетов".