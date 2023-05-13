Освобождал города и выносил раненых с поля боя: на войне погиб художник-декоратор фильма "Памфир"

Владимир Черный даже на войне не перестал быть художником и видеть прекрасное, во время затишья он фотографировал природу

Каждый день в страшной войне с российскими оккупантами гибнут защитники Украины. 9 мая в бою с россиянами оборвалась жизнь украинского художника-декоратора Владимира Черного, который ранее работал над декорациями фильма "Памфир".

О его гибели сообщила жена Елена Билецкая в Facebook.

"Ты погиб, Любимый, Героем, в бою с россиянами. В 5 часов утра 9 мая", — написала она.

Фото Facebook Елены Билецкой

Елена Билецкая рассказала, что Владимир пошел служить добровольцем, у него не было даже мысли остаться в стороне в этой войне, хотя в военкомате не было его документов, там их потеряли и не призвали бы мужчину по мобилизации.

По словам жены, Владимир освобождал украинские города, вытаскивал раненых товарищей с поля боя, а также готовил для побратимов вкусные борщи, выслушивал их, когда у них была потребность выговориться. Как настоящий художник, даже в таких условиях не перестал видеть прекрасное — фотографировал цветы и мох.

Facebook Елены Билецкой

"И да, ты стал Супервоином.. ходил сам на позиции.. Проводил по самым опасным местам военных, стрелял по врагу, вытаскивал раненых побратимов с поля боя, и хорошо заливал жира за воротник россиянам", — написала Елена.

Коллеги по фильму "Памфир" отреагировали на гибель воина на странице фильма в Instagram.

"Все, что вы видели в кадре, было создано также и руками Владимира. Он был совершенно предан своему делу, талантлив, неутомим и любящий", — написали они.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне убили на Донбассе журналиста известного французского издания AFP Армана Солдина. Он попал под ракетный обстрел в Часовом Яру.