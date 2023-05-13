Диверсантами в Киеве были работники известной компании доставки: генерал СБУ о первых днях вторжения

В Киеве действовали целые группы диверсантов под видом доставщиков

В первые дни полномасштабного вторжения россии на территорию Украины в Киеве задержали более десяти представителей известной компании доставки, которые работали на оккупантов.

Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил эксзамглавы СБУ, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин.

По его словам, диверсанты передвигались по городу на мопедах и велосипедах и собирали информацию.

"Тогда – в первые дни войны, никого в городе не было, машин очень мало, а они могли ездить, их никто не трогал. Вот они передвигались, передавали информацию — стоит ли где-то у моста блокпост, заехала ли куда-то техника. Но наконец их разоблачили, и на вопрос, зачем они на это согласились, отвечали — нам деньги дали", — сказал Кожемякин.

Бывший заместитель главы СБУ также отметил, что все они сейчас находятся в местах лишения свободы.

"Конечно, они все сидят, и их очень много", — завершил он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Оккупанты планировали расстрел 200 депутатов Рады, а под Киевом готовили концлагеря, — генерал СБУ Андрей Кожемякин

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него есть личный пистолет. Он хранил его у себя на случай вероятного штурма оккупантами Банковой в первые дни полномасштабного вторжения.