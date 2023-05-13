Под Мариуполем прилетело по базе россиян: сообщается о десятках ликвидированных оккупантов

Удар пришелся на здание клуба, который россияне обустроили под базу

В оккупированном населенном пункте Республика, что в Донецкой области, на воздух взлетело здание местного клуба, в котором обустроили свою базу российские солдаты.

Как сообщил в своем telegram-канале советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко, коллаборанты жалуются о том, что наводку на клуб сделали местные жители.

"Около 50 "хороших русских" встали рядом с кобзоном на парад крейсера Москва. Просто офигенный результат вечера субботы", — описал происходящее он.

Тем временем пресс-служба Мариупольского городского совета проинформировала, что всего в городском районе возле Республики было зафиксировано девять прилетов. После чего в том направлении из города выехало около 20 машин скорой помощи из самого Мариуполя и из ближайших поселений.

В российских телеграм-каналах же заверяют, что погибших нет, а пострадал один фермер, который потерял всю технику.

Напомним, взрывы в оккупированном Мариуполе также слышали утром 13 мая, один из них прозвучал в районе "Азовстали". Кроме того утро выдалось неспокойным и для жителей Луганска, где взрывы