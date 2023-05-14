"Все понимают, что россию нужно выбросить, но куда?": На Западе существует реальная проблема по поводу рф

Путина уже не боятся с точки зрения силы, но есть и другие проблемы на Западе

Не смотря на то, что российский диктатор владимир путин уже давно потерял свою "альфа-самцовость" и военном плане россию на уже боятся все меньше стран, на Западе существует реальная проблема, которая мешает решить вопрос рф.

Об этом заявил украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Корчинский в эфире проекта "Орестократия", ведущим которого является шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар.

Так на вопрос ведущего, который звучал так — "Почему мир до сих пор так боится путина", Корчинский ответил следующим образом:

"Мне кажется, что мир боится путина не как военную силу, он боится браться за решение этой проблемы. Я вот, например, тоже боюсь несвежей рыбы. Это означает, что её нужно выбросить, но часто есть вещи в мире, которые очень тяжело выбросить. Все понимают, что россию нужно выбросить куда-то, но куда? Где эта свалка? И, на самом деле, боятся проблемы. Все понимают, что с этим придется что-то делать и чем дальше, тем больше будет хлопот. Это первое.

Второе — мир себя не может представить без россии. Все эти люди на Западе они учились в университетах, где им рассказывали, что Достоевский и Толстой — хорошие писатели, а на Бродвее идут пьесы по Чехову, существует сформированный образ россиянина. Существует общезападное представление "Пресвитера Иоанна" так сказать. Что там где-то на востоке в сибирских болотах существует какая-то мудрость и пока мы тут все на Западе "испорченные цивилизацией, культурой, потеряли духовность", а там в болотах живут какие-то селяне, как описывал Толстой и попы, как описывал Достоевский и они излучают мудрость непосредственно с пупка. И вот без этого невозможно представить мир. Такая привязка ментальная к рфии, к сожалению, есть. Это паразиты сознания. Всех этих паразитов зовут "Ванюши", такие вот "Ванюши" есть на Западе и это настоящая проблема", — резюмировал Корчинский.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского отреагировали на статью, в которой высмеяли путина.

Также мы сообщали, что "друзья" путина вставили ему нож в спину на 9 мая.