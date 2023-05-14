Оккупантов в Украине меньше не стало, но есть и хорошая новость: британская разведка указала на проблему армии рф

На Западе оценили количество российских оккупантов в Украине

Несмотря на тяжелые потери, численность группировки российских оккупантов на территории Украины практически не изменилась, однако ее качество заметно ухудшилось.

Соответствующими данными поделилась разведка Великобритании в своем ежедневном отчете.

Так согласно ее данным российская группировка по-прежнему составляет около 200 тысяч человек, которые разделены на 70 полков и бригад в составе пяти групп войск.

Впрочем, если в феврале прошлого года она состояла из профессиональных солдат, на вооружении которых была относительно современная боевая техника, то теперь основная часть российской армии является плохо обученными резервистами.

Также отмечается, что в начале вторжения россияне были готовы проводить сложные комбинированные операции, то теперь они в основном проводят простейшие пехотные операции.

Кроме того, отмечается значительное ухудшение качества оснащения их подразделений. В частности оборудование зачастую является устаревшим, а во многих частях наблюдается недоукомплектация личного состава.

Как сообщалось ранее, нехватка техники у оккупантов наблюдается все сильнее, из-за чего им приходится "реанимировать" и тащить на фронт боевые машины 50-х годов прошлого века.