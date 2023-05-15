Все очень сложно, но все решения приняты: Маляр и Сырский сделали заявления по Бахмуту

россияне не оставляют целей по полному захвату Бахмута и подтягивают в окрестности города свои десантно-штурмовые отряды

Хотя украинская армия успешно освобождает позиции оккупантов под Бахмутом, ситуация в одной из самых горячих точек фронта остается крайне сложной.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему, удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных", — подчеркнула она.

Маляр добавила, что россияне не оставляют целей по полному захвату Бахмута и подтягивают в окрестности города свои десантно-штурмовые отряды. Оборона Бахмута продолжается, идут тяжелые бои.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский по итогам поездки на фронт сообщил, что хотя Силы обороны воюют меньшими ресурсами, чем россияне, украинским защитникам удается разрушать планы врага.

"Мы сражаемся меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые преодолевают наивысший предел возможностей. Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается. Все необходимые для обороны решения приняты", — сказал он.

Украинский военный, описывающий ситуацию в Бахмуте в своем Telegram-канале "Бахмутский демон", написал, что "на улицах Бахмута ад".

"По флангам тоже тяжелые бои. В Киеве все там уже всех победили, но не страдайте победами с диванов, здесь очень тяжело и арты у них до**ена", — описал ситуацию он.

В полночь 15 мая он сообщил, что украинские воины выбили оккупантов из Ивановского леса, возле Ивановского (бывшее Красное).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, однако оккупанты ожесточенно сопротивляются. В то же время, в Офисе президента Украины заявили, что успешная контратака ВСУ в районе Бахмута — это прелюдия к масштабному контрнаступлению, которое состоит из множества действий.