В оккупированном Луганске прогремел взрыв в парикмахерской: видео и подробности
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В результате взрыва пострадали несколько человек
После утренних взрывов во временно оккупированном Луганске раздался еще один в самом центре города. Стали известны первые подробности происшествия.
Так, по данным Telegram-канала Mash, взрыв произошел днем, 15 мая, в барбершопе, который находится на первом этаже жилого дома на улице Демехина, 78. Очевидцы говорят про взрыв гранаты, а также сообщают о пострадавших. В результате происшествия ранения получили пять человек.
В социальных сетях стали появляться множество видео и фотографий с места инцидента. К зданию, где случился взрыв, направились несколько машин скорой помощи.
Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" публикует видео с эпицентра взрыва. На кадрах видно, что помещения барбершопа практически полностью было уничтожено.
Российские СМИ также распространяют информацию о том, что взрыв в Луганске прогремел взрыв возле Государственной телевизионной и радиовещательной компании "ЛНР", отмечая, что предварительной причиной случившегося якобы стал подрыв.
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