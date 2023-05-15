Жизнь под прицелом: куда и чем ВСУ будут бить врага на оккупированных территориях и в россии

Многие ранее недосягаемые цели уже стали вполне досягаемыми

Взрывная волна накрывает всё больше объектов не только на оккупированных территориях Украины, но и в самой стране-агрессоре – российской федерации. Такое впечатление, что количество "бавовны" растет в геометрической прогрессии. То и дело что-то взрывается в захваченном россиянами Крыму , раз за разом прилетает в Мелитополь , всё чаще гремит в ранее, казалось бы, недосягаемых Мариуполе и Луганске .

"Телеграф" разбирался, какие объекты на временно оккупированных украинских землях, а также в рф могут стать законными целями в рамках деоккупации наших территорий и прекращения российской агрессии.

Недосягаемых мест становится меньше

Генерал армии, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что наши Силы обороны уже который месяц методично определяют слабые места противника, его стратегические объекты, которые он может использовать (и использует) против нас.

"В конкретных городах и местах идет концентрация сил и средств россиян. Солдат, военной техники, штабов, боеприпасов. И тут можно работать по ряду направлений с широким географическим разбросом", – отмечает эксперт.

По его словам, в Донецкой области – это участок от Бахмута до Авдеевки (который мы обороняем), а также Донецк и всё прочее, что временно оккупировано – и куда нам следует бить (в конкретные точки).

"В Луганской области самое горячее сейчас направление – это Сватово — Кременная, где нам важно "размотать" противника и начать движение на Лисичанск, Северодонецк и собственно Луганск, куда уже неплохо прилетает в последнее время . Это так называемый ближний формат. Места, где оккупанты пытаются создать либо уже имеют штабы, склады и базы. Как они считают, в относительно безопасном месте от линии фронта – от 10 до 60 км. Однако с учетом получения нами британских дальнобойных ракет воздушного базирования Storm Shadow (могут долетать примерно на 250 км) многие ранее недосягаемые штабы, склады, места концентрации войск и техники – стали очень даже досягаемыми. В Донецке, в Луганске всё чаще гремят взрывы. И противник теперь начнет перебазировать глубже и дальше то, что ранее казалось ему недосягаемым для наших ударов", – рассказывает генерал.

Среди таких объектов, продолжает Николай Маломуж, Мелитополь, где россияне сконцентрировали мощные силы, опасаясь нашего наступления на южном направлении. Под прицелом также ряд городов левобережной временно оккупированной Херсонщины, где враг имеет немалые резервы.

"Нет сомнений, что в приоритете остаются удары по Севастопольской бухте и Керчи, где находится много военных объектов, по Крымскому мосту, чтобы перебить логистику оккупантов, по перешейку, чтобы перебить сухопутный коридор в Крым, – перечисляет экс-глава Внешней разведки. – И, конечно, не должны себя чувствовать спокойно приграничные с нами города рф, откуда исходит постоянная угроза".

Генерал напомнил, что есть четкая позиция руководства Украины и наших зарубежных партнеров, что мы не будем наносить удары непосредственно по городам, истребляя гражданское население, как это больше года делает россия.

"Но по центрам принятия решений, по местам нахождения ракетных пусковых установок, по военным аэродромам, по системам радиоэлектронной борьбы, по системам ведения огня – бить необходимо, — уверен Маломуж. — Причем и по территории рф, и по территории Беларуси , у ничтожая, в том числе, стратегические бомбардировщики страны-агрессора, как во время декабрьских атак по аэродромам Дягилево под Рязанью и "Энгельс-2" под Саратовом".

По словам военного эксперта, важно именно превентивное нанесение ударов. Хотя его уже нельзя считать таковым, ведь россияне нас неоднократно атаковали как со своей, так и белорусской территории. Критические объекты инфраструктуры также рассматриваются как военные цели.

Чем наносят удары

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин поясняет:

"Во время войны целями для поражения может быть много даже не чисто военных объектов: и критическая инфраструктура (включая энергетическую), и транспортные узлы (в том числе мосты, любые пути подвоза, пополнения резервов), и нефтебазы, и нефтепроводы, и газораспределительные станции. Чтобы армия могла вести успешные действия, нужно бить именно по этим целям в тылу противника".

На сегодняшний день, продолжает эксперт, только в оккупированном россиянами Крыму есть более 300 объектов такого назначения, которые могут быть поражены нашим вооружением.

По словам полковника, в ход могут идти ракеты, авиабомбы, РСЗО, если у последних будет достаточная мощность.

"Кроме того, возможны диверсионные действия наших Сил спецопераций и местных партизан. И такого сейчас становится всё больше . Плюс – дроны, также всё более активно применяемые для ударов по всем направлениям . Так что задействуется широкий спектр различного вооружения и методов воздействия. Ну а конкретно называть цели, куда мы намерен бить далее, никто, понятно не будет. Это неправильно. Зачем давать подсказки врагу?" — задает резонный вопрос Волошин.

Происходит "планомерный" вынос

По словам бывшего работника СБУ и консультанта Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности, военного эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, сейчас происходит планомерный "вынос" вражеской инфраструктуры.

"Прежде всего, удары идут по временно оккупированным территориям. Взлетают на воздух склады с боеприпасами, ГСМ, места базирования захватчиков. Но так было и раньше. А сейчас, с получением нового дальнобойного вооружения, мы начали превращать ранее недосягаемые тыловые районы противника фактически в передовую", – подчеркивает эксперт.

Иван Ступак уверен, что в первую очередь наши военные (с помощью спецслужб, данных разведки, помощи партизан и т. д.) будут уничтожать большие скопления сил и средств противника в тылу.

"Причем, скорее всего, в приоритете будет не рядовой состав, а военные разведчики, спецслужбы (всякие "альфы" и "вымпелы"), снайперские группы, диверсанты. Думаю, пойдут прилеты по местам их скопления. Плюс – командные пункты. Ясное дело, что всегда под прицелом – аэродромы, склады, ремонтные базы. Причем – крупные. Концентрация на больших, "жирных", лакомых объектах", – констатирует эксперт.