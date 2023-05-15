"Вагнера" заканчиваются: комбат ТРО рассказал о том, что происходит в Бахмуте (видео)

Россияне деморализованы в Бахмуте

Представитель Вооруженных сил Украины подтвердил информацию о постепенном бегстве россиян с Бахмутского направления и рассказал о нынешней обстановке на фронте.

Об этом заявил командир 135-го батальона 114-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Шепетин в эфире проекта "Орестократия", ведущим которого является шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар.

По его словам, противник в Бахмуте после успехов ВСУ деморализован настолько, что, например об эвакуации своих погибших уже не идет даже и речи.

"Действительно, я эту информацию подтверждаю (о бегстве оккупантов — Ред.). Враг хоть и пытается идти на штурмовые действия, но желания у него на это нет вообще. Они демотивированы. После того, как нами было уничтожено много их передовых групп, они теряют с ними связь и уже следующие группы совсем не имеют желания идти в атаку. Они даже не забирают своих двухсотых (погибших — Ред.) и иногда только, мы наблюдаем, как они пытаются вынести трехсотых (раненых — Ред.). А так они тут брошены в этих разрушенных домах и эти дома для них становятся их последним местом, где они найдут свой покой", — рассказывает Шепетин.

По поводу информации о том, что на место "вагнеровцев" могли прийти кадыровцы военный заявил, что действительно, в последнее время в Бахмуте можно наблюдать "бородатых", но точно подтвердить являются ли они чеченцами можно будет уже после того, как первый из них попадет в плен.

"Но есть некоторые признаки, что возможно — да, возможно уже подмешивают. Может быть уже какие-то передовые отряды уже тут находятся. "вагнера" заканчиваются действительно. Людей у них уже такого количества нет как раньше. Они пытаются еще отправлять кого-то на эти действие, но очень слабенько и очень малыми группами. Таких больших групп, как раньше мы уже не наблюдаем. Также зашли регулярные войска, но они также "не очень". Они не понимают, что они тут делают, зачем им наш город Бахмут и зачем их сюда загоняют и кладут тут пачками", — говорит он, добавляя, что в отличии от "вагнеров" регулярная армия рф действует менее дерзко и более "по-советски", атакуя большими группами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом.

Также мы сообщали, что у Зеленского заинтриговали новостью о контрнаступлении ВСУ.