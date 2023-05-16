Все из-за одного предателя: как на самом деле 277 морпехов ВСУ оказались в плену в Мариуполе

Подозреваемому теперь грозит пожизненное

Одному из командиров морских пехотинцев, которые держали оборону в Мариуполе сообщили о подозрении в госизмене. Правоохранители подозревают, что из-за его преступных действий десятки морпехов тогда оказались в плену.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Речь идет о об одном из командиров 501-й отдельного батальона морской пехоты. Бойцы данного подразделения держали оборону Мариуполя с февраля 2022 года, а уже в апреле пропагандисты распространили информацию о том, что они якобы добровольно сдались в плен. Однако правоохранители установили, что на самом деле один из их командиров изменил присяге и перешел на сторону врага.

"Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться. Используя тяжелую ситуацию, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побуждал командира прекратить оборонные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "ДНР". Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен", — говорится в сообщении.

Фотографии, которые распространяли пропагандисты

В связи со всем вышесказанным ГБР приняло решение о закрытии производств в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по подозрению в дезертирстве. Это дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов по выплате их родственникам.

Но на этом подозреваемый не остановился. После диверсии в Мариуполе он переехал в родной Бердянск, где снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону врага и за вознаграждение предоставлять ему сведения о размещении сил и средств обороны Украины. Следствие установило по крайней мере три соответствующих факта в течение апреля-июня 2022 года.

В настоящий момент фигуранту было сообщено о подозрении в госизмене. Теперь ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГБР взялось за одесского военкома-миллионера.