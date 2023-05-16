Не просто атака? Как новый обстрел Украины связан с Китаем, названы два варианта
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Россия обстреляла Украину в канун приезда китайского посредника
В ночь на 16 мая россия массированно обстреляла Украину. Одной из причин для этой, на первый взгляд, бессмысленной путинской атаки мог стать приезд китайского спецпредставителя по делам Евразии, однако и тут рф облажалась.
Такое мнение высказал советник министра обороны Украины Алексей Копытько.
В раздумьях о том, зачем россия атаковала Киев 6 "Кинжалами" накануне приезда китайского посредника он пришел к выводу, что это может выглядеть так, что удар был согласован с Поднебесной для скорейшего склонения Украины к переговорам. Дескать "хотите, чтоб это прекратилось, давайте разговаривать". Но даже если эта теория верна, то наше ПВО этот план сломало.
"И теперь высокий гость в неудобном положении. Причина неудобного положения — в Москве, которая переоценила свои силы. Это припомнят", — говорит Копытько.
В тоже время, отмечает эксперт, если удар не был согласован, то в Пекине увидят, что путин неконструктивен и явно проигрывает, а Украина с ним начинает справляться.
"Значит, самое время заняться форматированием деда, пока он окончательно все не испортил", — считает он.
Напомним, ранее мы писали о том, что Китай направил в Киев и москву "посредника" в переговорах. Он 10 лет проработал в рф.
Также мы сообщали, что военные рассказали новые детали ночной атаки на Украину.