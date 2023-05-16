ВСУ нашли управу на авиацию рф с корректируемыми бомбами? Версия генерала

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, как и чем Украина будет отвечать агрессору

История с массовыми потерями российской боевой авиации в небе над Брянщиной 13 мая продолжает оставаться весьма загадочной. Ответственность за уничтожение самолетов и вертолетов рф никто на себя не взял, зато в Беларуси по этому поводу поспешили перевести войска на " особый режим ".

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", каким образом могли быть отправлены на тот свет два вражеских самолета и, по разным данным, два-три вертолета.

По словам генерала, есть три версии вертолето- и самолетопада над Брянщиной.

Первая – использовались мощные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности.

Вторая – в ход пошли переносные ЗРК, задействованные диверсионными группами, действующими на территории рф.

Третья – ошибка собственно российской системы ПВО, расстрелявшей своих.

"Анализируя снимки и видео, остатки летательных аппаратов на земле, можно увидеть, что вряд ли были использованы переносные и не особо мощные ЗРК. Речь, скорее, идет о системах дальнего действия, – говорит Игорь Романенко. – О чём-то, сравнимом по мощи с ЗРК Patriot (модернизации PAC-3) или SAMP/T Mamba. Впрочем, нельзя исключать, что работали модернизированные советские комплексы С-300 или еще что-то, о чём противник не догадывается".

Военный эксперт напомнил, что были сообщения о попытках применения в этой войне украинского ОТРК "Гром-2" (продолжение ракетного комплекса "Сапсан" с дальнобойностью 280—480 км). И такие возможности следует использовать обязательно. Вопрос в том, чтобы поставить такого рода оружие с дальностью до 300 км (а возможно, и больше) на поток, говорит Романенко.

"Я в свое время вел этот проект от Генштаба. Но тогдашний глава Минобороны Украины Ежель (действовавший, как потом выяснилось, в интересах Москвы), другие подобные высокопоставленные лица делали всё, чтобы сорвать эти разработки. Однако они продолжались, и успешно. Не случайно саудиты выбрали у нас эти комплексы. Ведь по техническим характеристикам "Гром" – лучше, чем российские комплексы "Искандер-М", чем похожие китайские средства", — рассказывает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Так или иначе, продолжает генерал, действовали из засады. Скорее всего, подвезли к границе ЗРК дальнего действия и неожиданно применили.

По словам Игоря Романенко, украинское высшее военно-политическое руководство правильно делает, что не афиширует все средства, которые мы имеем. Равно как то, причастны ли мы к тем или иным взрывам и прочим ЧП на территории страны-агрессора.

"Во-первых, так сохраняется эффект применения нового вида оружия. Во-вторых, гибридная война – она гибридная во всех смыслах. В том числе информационно, — подчеркнул военный эксперт и напомнил: — Великобритания передала нам дальнобойные ракеты воздушного базирования Storm Shadow (дальность до 250 км). Теперь еще есть и хорошие "дальнобойные" новости из Франции . Но при этом наши международные партнеры акцентируют, что вооружение, которое передают нам, не должно применяться по целям, даже военным, на территории рф".

В связи с этим в ближайшее время западное дальнобойное вооружение будет применяться по объектам на временно оккупированном Донбассе и в Крыму, считает генерал.

"И мы уже видим, как это происходит . А сбивать российские самолеты и вертолеты на российской территории мы будем своими средствами. У нас они есть. Немного, но – есть. И возможности наращиваются. Надеюсь, что ситуация изменится в пользу Украины и в смысле применения западного дальнобойного вооружения по территории страны-агрессора", — выразил пожелание экс-замначальника Генштаба ВСУ.

А бить туда надо, уверен Игорь Романенко. Ведь россияне цинично бьют по нам со своей территории, считая, что они там остаются в недосягаемости и едва ли в неприкосновенности. Эту иллюзию следует разрушать. Так было с декабрьской атакой на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях рф, напоминает он. Так произошло недавно в Брянской области.

"Те средства, которые были сбиты, включая новый фронтовой бомбардировщик Су-34, сопровождавший его Су-35, вертолеты, имеющие средства радиоэлектронной борьбы, – это мощная "стая", используемая для применения корректируемых авиабомб. Тех самых, которые в последнее время стали нашей головной болью, с которыми мы ищем пути борьбы. Это огромные бомбы мощностью от полутонны до полутора тонн. Разгоняясь, самолеты сбрасывают их, и те летят на нашу территорию. И летят довольно точно, т. к. являются управляемыми. Возможно, мы, наконец, нашли, как отвечать на этот вызов", – констатирует генерал.