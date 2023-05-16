"Мы достали многих": Буданов сделал признание насчет ликвидации важных врагов

Буданов рассказал, кто стоит за ликвидацией некоторых российских медийный личностей

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что часть взрывных инцидентов с медийными лицами в россии — это дело рук ГУР.

Об этом он сказал в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале "Разные люди". Однако конкретных лиц, к подрыву которых причастно ГУР МО, Буданов не назвал.

"Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей", — сказал Кирилл Буданов в ответ на вопрос блогера о том, сможет ли Киев достать одного из главных пропагандистов в рф владимира соловьева или александра дугина, или маргариту симоньян и прочих.

Иванов также поинтересовался, был ли взрыв автомобиля российского писателя-пропагандиста захара прилепина делом рук ГУР. Однако прокомментировать эту ситуацию Буданов отказался.

"Когда вы переходите на личности, то я вынужден вам ответить, как классически отвечают в любой специальной службе мира — мы не можем комментировать данную информацию, не можем опровергнуть или подтвердить", — сказал начальник ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 апреля в кафе "Стрит-арт" в Санкт-Петербурге был ликвидирован российский пропагандист владлен татарский. Незадолго до этого Дарья Трепова вручила ему статуэтку, которая, как позже выяснилось, была напичкана взрывчаткой. Через время она сдетонировала. В свою очередь россия поспешила обвинить в этом Украину, заявив, что ликвидация татарского — это спланированный украинскими спецслужбами теракт.