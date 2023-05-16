Если "Кинжал" будет нести ядерный заряд: можно ли сбивать такую ракету, объяснил эксперт

Ядерная боеголовка это сложный механизм

В ночь на 16 мая российские оккупанты подвергли Киев массированному ракетному удару с использованием ракет Х-47М2 "Кинжал", которые потенциально способны нести ядерный заряд. Хоть в этот раз все боеприпасы были оснащены конвенционной боеголовкой, однако в случае применения ядерного заряда его взрыва в воздухе можно не бояться.

Как рассказал "Телеграфу" украинский ученый-физик, доктор технических наук Алексей Онипко, перехват с помощью ПВО и уничтожение "Кинжалов" или "Искандеров" с ядерными боеголовками не приведет ко взрыву.

Он отмечает, что теоретическая возможность того, что ядерная боеголовка взорвется после сбития, но вероятность этого очень низкая.

По его словам, для подрыва ядерной боеголовки необходимо провести ряд операций с помощью специальных устройств, которые в случае выведения ракеты из строя просто не сработают. Поэтому, по его словам, такая задача является очень сложной опцией.

"Для взрыва необходимо, чтобы в ракете запустились электронные программы для детонации заряда. Если же ракету испортили/поразили при сбитии, она просто не взорвется", — говорит Онипко.

Эти ограничения частично предусмотрены самими создателями оружия, чтобы предотвратить случайную детонацию во время транспортировки или при непредвиденных обстоятельствах.

Также ученый задался вопросом о том, а осталась ли у современной россии техническая способность применить ядерное оружие. Он отмечает, что весь арсенал достался Москве от СССР, а потому нет уверенности в том, что боеголовки вообще сработают.

Больше о том, какие угрозы существуют от "Кинжалов" с ядерным зарядом, читайте в материале "Телеграф": Ядерный взрыв после сбития "Кинжалов"? Эксперты оценили новую угрозу

Как сообщалось ранее, в ночь на 16 мая оккупанты запустили шесть ракет "Кинжал" по Киеву. Все они были перехвачены комплексом Patriot, однако по информации американских чиновников, сам комплекс получил повреждения.