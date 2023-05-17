Михаил Макарук о победе Украины: "Место путина – на виселице, а варвары-россияне должны жить в каменном веке"

Украинское общество давно вынесло вердикт путину и его окружению, говорит спикер InformNapalm

После трехдневного турне президента Владимира Зеленского, который побывал в Италии и Германии, а также во Франции и Великобритании, пришли приятные новости о росте военной поддержки Украины. Не менее отрадными были новости о массовом "падеже" российских самолетов и вертолетов на Брянщине, а также об усилившихся прилетах по ранее недосягаемым объектам на временно оккупированных территориях.

Итоги визитов Зеленского, увеличение "бавовны", а также наиболее логичное будущее страны-агрессора после поражения в войне против Украины и всего демократического мира "Телеграф" обсудил со спикером международного волонтерского сообщества InformNapalm, бойцом ВСУ Михаилом Макаруком.

– Что можно сказать о европейском мини-марафоне президента Украины, который за три дня посетил четыре страны?

– Очень взвешенная, грамотная, дипломатическая политика. Союзников необходимо держать в тонусе. Визит в Германию, кроме всего прочего, еще и благодарность за самый больший пакет военной помощи (2,7 млрд евро), включая 12 пусковых установок IRIS-Т, бронетранспортеры Marder, огромное число разнообразных боеприпасов. Уже звучат заявления о новых "ништяках" из Франции, из Великобритании. Уверен, что будет и "итальянское эхо". Италия, кстати, нам отлично помогает, просто непублично.

Важно и то, что президент озвучил такую цель, как формирование "самолетной коалиции".

– Какую страну в этом ракурсе следовало бы еще посетить Зеленскому?

– Я бы на его месте слетал в ближайшее время в Японию, которая ищет пути т.н. "утилизации" около ста истребителей F-15, переходя на более современные самолеты. А в нашей ситуации переход с самолетов советских образцов на "устаревшие" для Японии F-15 приравнивается к тому, что мы с "Запорожца" пересядем на BMW среднего класса.

– Выступая в немецком Аахене во время вручения премии имени Карла Великого, Зеленский заявил, что путин должен просить пощады за всё, что натворил, а также, что его однозначно ждет трибунал. Каковы перспективы этого для путина – и только ли в путине дело?

– Скажу откровенно (акцентируя, что это мнение гражданина Украины Макарука, а не военнослужащего) – место путина не на скамье подсудимых, а на виселице. Или сперва на скамье, а потом на виселице. Как это было с преступниками Третьего рейха. Мне кажется, это были заявления, направленные чисто на европейскую аудиторию. Украинское же общество давно вынесло свой вердикт в отношении путина, его окружения, в целом рашистской системы и собственно рф. Надо понимать, что не путин пришел в Украину убивать, насиловать, пытать, грабить. Не путин творил ужасы на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Херсонщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине – везде, куда дотянулась оккупационная лапа. Это делал среднестатистический "русский ванька".

И если кто-то рассчитывает, что с уходом путина росссия прозреет-протрезвеет от кровавого угара – он крупно ошибается. Именно поэтому эта варварская нация, этот "русскомирский" народ должен нести коллективную ответственность. После нашей победы россиян следует лишить прав и свобод, привычных для цивилизованного общества. Демилитаризация, денуклеаризация (ядерное разоружение), запрет на въезд в цивилизованные страны, запрет на развитие технологий. Варвары должны жить в каменном веке, десятилетиями, если не столетиями, каясь за свои преступления и выплачивая репарации.

– россия продолжает бить по нам со своей территории, правда и на ее территории, а также на временно оккупированных, всё чаще то самолеты с вертолетами падают, то еще какие взрывные ЧП происходят. Куда нам следует наносить удары, приближая победу?

– Учитывая ту агрессивную политику, которую исповедует рф, у нас нет целей, которые мы не можем атаковать. Однако мы действуем конвенционно. Поэтому не атакуем жилые массивы, больницы, госпитали, школы, детсады, как делает россия. Мы не наносим удары по объектам, которые могут спровоцировать техногенные катастрофы (химзаводы, АЭС и так далее).

Но есть объекты, по которым мы (или некая третья сила) удары наносит. Разными способами. И с помощью наземных диверсионных операций в тылу врага (как уже не раз было), и используя ракетное вооружение разного типа и разных видов базирования (воздушные, наземные, водные), и с помощью беспилотников.

Согласно той доктрине, которую сейчас исповедует военное руководство Украины, основным объектами для поражения являются: скопление войск и техники противника, склады с горючим и боеприпасами, а также командные пункты определенных военных группировок. Туда в последнее время активно прилетает.