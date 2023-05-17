Виноват не только путин: боец ВСУ объяснил, почему за зверства в Украине отвечают все россияне

Рассчитывать на то, что с уходом путина россия прозреет — бесполезно

Ответственность за зверства российских оккупантов в Украине несет не только президент россии владимир путин, но и все россияне. Ведь не лично пути пришли в нашу страну убивать, насиловать, пытать и грабить.

Такое мнение "Телеграфу" высказал спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления на вручении премии имени Карла Великого, что путин должен понести ответственность за все, что натворил и его однозначно ждет трибунал, Макарук подчеркнул, что виновен в российских зверствах не только сам путин.

Что касается главы кремля, то, по личному мнению спикера InformNapalm, его место не на скамье подсудимых, а на виселице, или сначала на скамье, а затем на виселице. Именно так, как это было в свое время с преступниками Третьего рейха.

"Нужно понимать, что не путин пришел в Украину убивать, насиловать, пытать, грабить. Не путин творил ужасы на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Херсонщине, Харьковщине, Луганщине, Донбасе — везде, куда добралась оккупационная лапа. Это делал обыкновенный "русский ванька", — констатировал Макарук.

Он добавил, что рассчитывать на то, что с уходом путина россия прозреет и отрезвляет от "кровавого угара" — бесполезно.

"Именно поэтому эта варварская нация, этот "русскомирский" народ должен нести коллективную ответственность. После нашей победы россиян следует лишить прав и свобод, привычных цивилизованному обществу. Демилитаризация, денуклеаризация (ядерное разоружение), запрет на въезд в цивилизованные страны, запрет на развитие технологий. Варвары должны жить в каменном веке, десятилетиями, если не веками, раскаиваясь за свои преступления и выплачивая репарации", — резюмировал Макарук.

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": Михаил Макарук о победе Украины: "Место путина – на виселице, а варвары-россияне должны жить в каменном веке"