Укр

"Залужный ставит план - 300 тысяч": смешная песня украинского пародиста о потерях рф летит по сети

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Богдан Процишин представил песню по случаю ликвидации 200 тысяч оккупантов Новость обновлена 17 мая 2023, 12:57
Богдан Процишин представил песню по случаю ликвидации 200 тысяч оккупантов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Видео стало настоящим хитом сегодняшнего дня

Количество ликвидированных российских оккупантов преодолело еще один рубеж — 200 тысяч, и к "юбилейным" цифрам на канале известного пародиста и украинского защитника Богдана Процишина было опубликовано соответствующее видео, которое быстро разлетелось по соцсетям и вызвало восторг у пользователей.

Так, утром 17 мая Генеральный штаб Украины обновил статистику, из которой следует, что количество ликвидированных российских захватчиков уже составляет 200 тысяч. Спустя некоторое время на YouTube-канале "Процишин Офіційний" был опубликован ролик с песней, посвященной этому событию.

"Хорошие новости – хороших россиян стало больше, и теперь их уже больше 200 тысяч! В честь такого события – новая песня Богдана Процишина – 200 тысяч! Кто-то должен это сделать", — отмечается в описании под видео.

На момент публикации данного материала видео Процишина набрало 3,9 тысячи лайков на его YouTube-канале и еще практически тысячу на странице в Facebook.

"Синє небо, жовтий лан. Ніби сам Господь велів, і Залужний ставить план: 300 тисяч мо**алів", — поет Процишин в своей песне.

Стоит отметить, что пользователи сети в восторге от хита пародиста и военного, о чем они и пишут в комментариях под роликом.

Что пишут в сети насчет 200 тысяч ликвидированных оккупантов

В социальных сетях активно обсуждают тему "юбилейных" цифр. На эту тему появляются забавные фотожабы, мемы и шутки от пользователей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США назвали предполагаемое количество потерь среди российских военных за время полномасштабной войны, а также сообщили, сколько еще оккупантов находится в Украине.

Теги:
#Россия #Песня #Потери #Генштаб #реакция соцсетей #Богдан Процишин