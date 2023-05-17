"Залужный ставит план - 300 тысяч": смешная песня украинского пародиста о потерях рф летит по сети

Видео стало настоящим хитом сегодняшнего дня

Количество ликвидированных российских оккупантов преодолело еще один рубеж — 200 тысяч, и к "юбилейным" цифрам на канале известного пародиста и украинского защитника Богдана Процишина было опубликовано соответствующее видео, которое быстро разлетелось по соцсетям и вызвало восторг у пользователей.

Так, утром 17 мая Генеральный штаб Украины обновил статистику, из которой следует, что количество ликвидированных российских захватчиков уже составляет 200 тысяч. Спустя некоторое время на YouTube-канале "Процишин Офіційний" был опубликован ролик с песней, посвященной этому событию.

"Хорошие новости – хороших россиян стало больше, и теперь их уже больше 200 тысяч! В честь такого события – новая песня Богдана Процишина – 200 тысяч! Кто-то должен это сделать", — отмечается в описании под видео.

На момент публикации данного материала видео Процишина набрало 3,9 тысячи лайков на его YouTube-канале и еще практически тысячу на странице в Facebook.

"Синє небо, жовтий лан. Ніби сам Господь велів, і Залужний ставить план: 300 тисяч мо**алів", — поет Процишин в своей песне.

Стоит отметить, что пользователи сети в восторге от хита пародиста и военного, о чем они и пишут в комментариях под роликом.

Что пишут в сети насчет 200 тысяч ликвидированных оккупантов

В социальных сетях активно обсуждают тему "юбилейных" цифр. На эту тему появляются забавные фотожабы, мемы и шутки от пользователей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США назвали предполагаемое количество потерь среди российских военных за время полномасштабной войны, а также сообщили, сколько еще оккупантов находится в Украине.