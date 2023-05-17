Украина переиграла россию: СNN о ракетных ударах и о том, чего ждать дальше

Волка атак на украинские города в мае могла быть направлена на поражение систем Patriot

Еще в апреле в сеть попала информация о том, что украинская ПВО значительно истощена, но уже во время последней массированной атаки по Киеву, в которой враг задействовал 18 ракет различных типов и впридачу беспилотники, она показала просто блестящие результаты.

Об этом говорится в материале CNN.

"Буквально в прошлом месяце просочившиеся правительственные документы США подробно описали, как сильно истощены украинские запасы ракет средней дальности советской эпохи, в то время как даже Александр Роднянский, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского, недавно признал CNN, что ПВО его страны "не справлялись достаточно хорошо", — пишет издание.

Одной из главных причин блестящего отражения атаки россиян является появление американских систем ПВО Patriot, которые прибыли в Украину в прошлом месяце.

"ПВО "Патриот" настолько сильны, что россия обязалась их уничтожить. Действительно, некоторые эксперты считают, что волна атак в этом месяце была совершена специально для того, чтобы поразить их количеством. А атаки на Киев 16 мая, вероятно, повредили, но не уничтожили одну из украинских систем Patriot", — об этом CNN сказал официальный представитель США.

Также помимо Patriot украинское небо защищают немецкие батареи IRIS-T и противоракетная система Hawk. Кроме того, есть оружие, которое Украина уже имела до начала войны, в основном системы советской эпохи, включая зенитные ракеты средней дальности С-300 и "Бук М1". Эти системы с вероятностью 80% поражают российские крылатые ракеты.

Проблема с боеприпасами или как может закончиться война

Одна из основных проблем заключается в том, что у Киева быстро заканчиваются боеприпасы для его систем советской эпохи.

"Поскольку осталось ограниченное количество ракет, украинцам нужно будет удерживать их для наиболее приоритетных целей — российских самолетов или ракет, направляющихся к наиболее уязвимым целям", — пишет CNN, ссылаясь на отчет CSIS (Центр стратегических и международных исследований).

Часть аналитиков считает, что при нынешних темпах использования боеприпасов — с обеих сторон — война может закончиться поражением той стороны, которая первая исчерпает свои запасы. Сейчас россия, по всей видимости, пытается истощить обороноспособность Украины, а остатки некоторых российских ракет свидетельствуют о том, что страна-агрессор используется новые запасы, а ее арсеналы могут быть истощены.

Помощь для Украины уже в пути

Минобороны США предоставит Украине новый пакет помощи в размере 1,2 миллиарда долларов для укрепления арсеналов ПВО и артиллерии. В то же время Великобритания направит в Украину ракеты ПВО.

Эксперт из CSIS Уильямс считает, что в ближайшие недели и месяцы поддержка Запада будет иметь решающее значение, так как единственные достаточные запасы у россии — это низкотехнологичные гравитационные бомбы, сбрасываемые с самолетов.

"Если россии удастся измотать ПВО Украины за счет истощения и завоевать превосходство в воздухе, война станет для Украины значительно более сложной задачей. Насколько это возможно, пополнение запасов перехватчиков и связанного с ними оборудования ПВО должно оставаться приоритетной задачей западных пакетов военной помощи в обозримом будущем", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после ночной атаки на столицу Украины в ночь на 16 мая, россия заявила, что ракетой "Кинжал" смогла уничтожить систему Patriot. Западные СМИ, ссылаясь на официальных лиц стали говорить о том, что это могло произойти повреждение системы, но в то же время в Офисе президента сделали важное заявление, назвав эту информацию фейком.