Еще одного ребенка убили россияне: на Херсонщине снаряды упали рядом с магазином

Ранения получили несколько гражданских

Россияне продолжают кошмарить мирных жителей Украины, в частности, часто достается освобожденным территориям Херсонщины. Сегодня, 17 мая, оккупанты вновь нанесли удар по этой области.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Как стало известно, россияне обстреляли населенный пункт Зеленовка, который находится по-соседству с областным центром. В результате подлого удара там погиб ребёнок.

"Отец принес его в больницу на руках. Также ранения получили еще два человека. Все они находились у магазина. Российские террористы продолжают цинично убивать гражданских", — рассказал Ермак.

В целом, по данным Херсонской ОВА, только за прошедшие сутки россияне 79 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. А это почти пол тысячи различных снарядов, которые летели на головы украинцам.

Напомним, что до этого изверги убили двух детей в Умани, где они попали в многоэтажку. Также военные преступники выбирают себе за цели места с большим скоплением людей, как, например, гражданская колонна в Запорожье или вокзал в Краматорске.

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты обстреляли Херсон. Снаряды попали по строительному гипермаркету в одном из районов города.