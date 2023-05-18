F-16 для Украины: США продолжают гнуть свою линию, но есть надежда — СМИ

В США не имеют единой позиции по поводу обучения украинских пилотов, пишут СМИ

США не разрешат украинским пилотам проводить полеты на истребителях F-16 в Европе. Несмотря на это, Вашингтон не будет против передачи данных самолетов на нужды ВСУ от европейских стран.

Как сообщил в комментарии The New York Times анонимный высокопоставленный чиновник из Украины, в США не против того, чтобы украинских пилотов ознакомили с техническим языком, а также провели с ними тактические уроки, но о полетах речи не идет.

Издание пишет, что в администрации американского лидера Джо Байдена все еще сомневаются в том, что сейчас подходящее время для передачи Киеву таких дорогих истребителей.

При этом неназванный американский чиновник заявил изданию, что США все еще могут выдать лицензии на реэкспорт F-16 европейским странам.

Эту же информацию подтвердил один из представителей Пентагона в комментарии Politico. По его словам, США якобы не против передачи самолетов для Украины. При этом он отметил, что окончательное решение об этом пока не принято.

Ранее "Телеграф" писал, что закупкой самолетов для Украины занялись правительства Великобритании и Нидерландов, но получить Киев их сможет только с одобрения американцев.