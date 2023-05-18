"Первые слова - имя жены": медики чудом спасли героя, которому пуля попала в мозг (фото)

Воин уже собирает вещи для прохождения реабилитации

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, на которой наши герои отдают свои жизни и здоровье за родину, а другие украинцы не менее героично борются за каждую жизнь, спасая защитников. Одна из таких историй спасения произошла в Днепре.

Об этом рассказал директор областной больницы имени Мечникова Сергей Риженко.

Он рассказал об истории 41-летнего защитника из Житомирщины, который защищал Украину на фронте с первых дней российского вторжения. Жизнь героя и отца перевернулась в один миг, когда вражеская пуля попала ему прямо в голову.

"Она (пуля — Ред.) зашла в висок, прошла через мозг и застряла в затылке", — сообщает Риженко.

К счастью, у наших героев есть не менее героичные "ангелы-хранители" — медики. Они во главе с Андреем Сирко и совместно с американским профессором Рокко Армондо провели уникальную пятичасовую операцию и в итоге спасли жизнь воину.

"Первые слова после операции: Неля – имя жены. Потом стал вспоминать номер телефона. Далее круглосуточно держал ее обеими руками, боясь отпустить", — рассказывает врач.

Сейчас, воин вместе с женой собирает вещи, чтобы ехать в Киев на реабилитацию, а врачи-нейрохирурги отдали ему извлеченную пулю, как амулет защиты от врагов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб ветеран спецназа армии США.

Также мы сообщали, что на фронте погиб молодой украинский воин.