Соглашение подписали по итогам переговоров в москве

Глава МИД рф сергей лавров, который практически поселился в Африке после полномасштабного вторжения россии в Украину, подписал с Угандой резонансный документ. Но громкий он скорей своей бессмысленностью.

О новой договоренности рф и Уганды рассказывают пропагандисты.

Так, две космические державы — россия, у которой все аппараты разваливаются в космосе и Уганда — африканская страна, которая в декабре 2022 года запустила свой первый в истории спутник, сделанный при помощи Японии, подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.

"Министры поставили свои подписи и обменялись документами по итогам состоявшихся в москве переговоров", — говорится в материале.

Пока непонятно каким именно оружием Уганда и россия обещают не захватывать космос, но в сети уже последовали ироничные реакции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Африке затребовали "референдума" на Донбассе. Там заявили, что перед визитами в москву и Киев "хотят получить гарантии".

Также мы сообщали, что у Зеленского отреагировали на мирную инициативу стран Африки. Там заявили, что готовы выслушать африканцев, но дали понять, что наша страна будет к стремится к именно своему мирному плану.